Парикмахер рассказал о минусах полировки волос

Специалисты, которые рекомендуют своим клиентам такую процедуру, как полировка волос, обещают, что после нее пряди долгое время будут выглядеть ухоженными и здоровыми. Парикмахер-колорист Денис Шефель ответил, так ли это на самом деле и в чем заключаются недостатки подобных манипуляций, сообщает SB.BY.

Как отметил эксперт, полировку, или, как ее еще называют, шлифовку волос обычно делают в надежде навсегда избавиться от секущихся концов.

"Суть процедуры заключается в том, что торчащие волосы аккуратно состригают. Но через какой-то промежуток времени их появится еще больше. Получается, девушки обращаются к парикмахерам, чтобы решить проблему, а по итогу ситуация лишь усугубляется. Чтобы избежать такого результата, лучше не делать полировку вовсе", - подчеркнул Денис Шефель.

Тем, кто все-таки решился на такую процедуру, специалист посоветовал выполнять ее только на концах волос, но не по всей длине. Парикмахер пояснил, что в среднем эффект от полировки держится 3-4 месяца.

"Если вы недостаточно ухаживаете за локонами или часто пользуетесь горячими инструментами для укладки, спустя время у вас начнут пушиться практически все волосы. Это будет выглядеть очень непрезентабельно. Сделать укладку будет в разы сложнее", - пояснил эксперт.