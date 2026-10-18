Париж в огне: эксперт раскрыл причины радикализации массовых протестов

Протесты во Франции уже традиционно перерастают в массовые беспорядки. Разграбленные магазины, сожженные машины, уничтоженные памятники протестующими и тысячи задержанных и избитых полицией. Кто останется в выигрыше от всего этого? Явно не обычные граждане, которые боятся выйти на улицу.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

"То, что сегодня происходит во Франции, говорит о том, что там не просто кризис власти или кризис какой-то экономический, это кризис будущего, потому что Францию жгут дети. Именно будущие поколения, поколение, которое сегодня входит в жизнь уже с таким бэкграундом. По сути, это опасная ситуация для Франции. И это не просто "желтые жилеты", это уже идет закладка подсознания будущих поколений, что Франция не та уже сегодня. Обращает на себя внимание то, что происходит радикализация этих, казалось бы, детских бунтов, которые превращаются сегодня в погромы, в результате которых горят школы, учебные заведения, закрываются из-за того, что безопасность невозможно обеспечить. Второй момент - это то, что дети становятся участниками уголовных процессов, административных процессов, которые происходят после задержания их во время этих митингов и саботажа. Смысл в том, что Франция сегодня включила именно детскую повестку в борьбу за политические результаты. И сегодня политическая борьба приобретает такой радикально детский формат."