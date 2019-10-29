Парк Челюскинцев в Минске взят под особую защиту

На территории охранной зоны запретят возводить здания и строения, а также устанавливать большие рекламные конструкции. Ведь парк - материальная историко-культурная ценность нашей страны. А еще и самый зеленый объект города. Как менялся облик парка культуры и отдыха, узнаем у Юлии Токарь.

В 1934 году Комаровский лес в Минскеназвали парком имени Челюскинцев

Пароход "Челюскин" должен был пройти по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток, но в 1934 году был раздавлен льдами. Участников рейса тогда спасли летчики. Им первым в СССР присвоили звание Героев Советского Союза. А в память об экспедиции в том же году в Минске Комаровский лес назвали парком имени Челюскинцев.

Бывшие владения Ваньковичей - Комаровский лес - сегодня самый зеленый парк Минска. Сосновый массив разросся до 78 гектаров. Сюда органично вписались ценные породы деревьев: чинара, маньчжурский орех, краснолистный дуб.

По аллее от главного входа должны были стоятьскульптуры в советской стилистике: доктор, женщина с мороженым, шахтер. Мог появиться и конно-спортивный центр. Но остановились на кинотеатре "Радуга" и большом танцевальном зале.

Уже на входе в парк мы оказываемся на выставке под открытым небом. Живописные пейзажи фотографа Сергея Плыткевича и снимки космонавта Олега Новицкого: на больших постерах наша страна с разных ракурсов. Арка в стилистике 50-х еще прошлого столетия словно соединяет историю и современность, как взрослое поколение с юными минчанами.

Парк Челюскинцев - материальная историко-культурная ценность страны

Кстати, мало кто знает, но вот эти деревянные скамейки, используют их в исторических парках, называют московскими диванами. В случае повреждения дерево легко заменить на чугунной основе. А чтобы как можно дольше парк Челюскинцев сохранил свой первозданный вид, он взят под особый контроль государством.