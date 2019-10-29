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Парк Челюскинцев в Минске взят под особую защиту
На территории охранной зоны запретят возводить здания и строения, а также устанавливать большие рекламные конструкции. Ведь парк - материальная историко-культурная ценность нашей страны. А еще и самый зеленый объект города. Как менялся облик парка культуры и отдыха, узнаем у Юлии Токарь.
В 1934 году Комаровский лес в Минскеназвали парком имени Челюскинцев
Пароход "Челюскин" должен был пройти по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток, но в 1934 году был раздавлен льдами. Участников рейса тогда спасли летчики. Им первым в СССР присвоили звание Героев Советского Союза. А в память об экспедиции в том же году в Минске Комаровский лес назвали парком имени Челюскинцев.
Бывшие владения Ваньковичей - Комаровский лес - сегодня самый зеленый парк Минска. Сосновый массив разросся до 78 гектаров. Сюда органично вписались ценные породы деревьев: чинара, маньчжурский орех, краснолистный дуб.
По аллее от главного входа должны были стоятьскульптуры в советской стилистике: доктор, женщина с мороженым, шахтер. Мог появиться и конно-спортивный центр. Но остановились на кинотеатре "Радуга" и большом танцевальном зале.
Уже на входе в парк мы оказываемся на выставке под открытым небом. Живописные пейзажи фотографа Сергея Плыткевича и снимки космонавта Олега Новицкого: на больших постерах наша страна с разных ракурсов. Арка в стилистике 50-х еще прошлого столетия словно соединяет историю и современность, как взрослое поколение с юными минчанами.
Парк Челюскинцев - материальная историко-культурная ценность страны
Кстати, мало кто знает, но вот эти деревянные скамейки, используют их в исторических парках, называют московскими диванами. В случае повреждения дерево легко заменить на чугунной основе. А чтобы как можно дольше парк Челюскинцев сохранил свой первозданный вид, он взят под особый контроль государством.
За свою почти вековую историю парк менял названия, развивал инфраструктуру, но неизменно оставался любимым местом минчан. Тем более что по соседству находится железнодорожная станция "Малая белорусская", которая как будто каждому из нас напоминает, что все мы родом из детства.
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