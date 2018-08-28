Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Аттракционы, торговые площадки и новые спортивные объекты - парк Уго Чавеса приобретет новый вид

Столичный парк имени Уго Чавеса приобретет новый вид. Увидеть его можно будет и с высоты - там установят колесо обозрения. На территории появятся зоны с детскими каруселями. Кроме того, разобьют аллеи и подготовят площадки для торговых точек. Сейчас завершают проектные работы. К строительству приступят в начале следующего года.

Вокруг парка появится кольцевая велодорожка. А рядом с зеленой зоной в скором времени начнут строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса.