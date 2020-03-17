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Парк имени Янки Купалы откроют после реконструкции в июне
Основной комплекс работ завершен. Отремонтированы пешеходные дорожки, обновят и скамейки. В центре парка появится цветущая композиция папоротника. Ведутся работы и по благоустройству ограды. В последнюю очередь займутся освещением. Вся зона отдыха будет выполнена в стилистике 70-х, чтобы сохранить историко-культурную ценность и аутентику парка.
Находки на территории Литературного музея Янки Купалы
Научный сотрудник Литературного музея Янки Купалы Павел Королев показывает не просто находки - артефакты прошлых столетий. Подкова, остатки чайников, кружек, тарелок. На этой территории когда-то стояли дома Купалы, Луцкевичей и баня Плавского.
Фундаменты этих домов и нашли во время реконструкции парка, когда перекладывали подземные коммуникации. Экспонаты решено законсервировать.
Реконструкция парка имени Янки Купалы
Откроют парк после реконструкции в июне. К этому времени отремонтируют пешеходные дорожки, восстановят скамейки и ограду, заменят освещение. А в центре появится цветущая композиция папоротника.
Еще одним этапом реконструкции станет фонтан на Свислочи. Первый на воде с музыкальным сопровождением и лазерными инсталляциями. Сейчас ведется его установка.
Новый сезон в городских парках и аттракционах
К открытию готовят и городские парки с аттракционами. В парке Челюскинцев появилась новая отдельная детская площадка.
Продажа билетов на аттракционы онлайн
Уже в этом году приобрести билеты на аттракционы можно будет онлайн. В мобильном приложении достаточно зарегистрировать аккаунт, привязать к нему банковскую карточку и через телефон покупать билеты. Начало сезона запланировано на конец апреля.
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