Парк имени Янки Купалы откроют после реконструкции в июне

Основной комплекс работ завершен. Отремонтированы пешеходные дорожки, обновят и скамейки. В центре парка появится цветущая композиция папоротника. Ведутся работы и по благоустройству ограды. В последнюю очередь займутся освещением. Вся зона отдыха будет выполнена в стилистике 70-х, чтобы сохранить историко-культурную ценность и аутентику парка.





Находки на территории Литературного музея Янки Купалы

Научный сотрудник Литературного музея Янки Купалы Павел Королев показывает не просто находки - артефакты прошлых столетий. Подкова, остатки чайников, кружек, тарелок. На этой территории когда-то стояли дома Купалы, Луцкевичей и баня Плавского.

Фундаменты этих домов и нашли во время реконструкции парка, когда перекладывали подземные коммуникации. Экспонаты решено законсервировать.

Реконструкция парка имени Янки Купалы

Откроют парк после реконструкции в июне. К этому времени отремонтируют пешеходные дорожки, восстановят скамейки и ограду, заменят освещение. А в центре появится цветущая композиция папоротника.

Еще одним этапом реконструкции станет фонтан на Свислочи. Первый на воде с музыкальным сопровождением и лазерными инсталляциями. Сейчас ведется его установка.

Новый сезон в городских парках и аттракционах

К открытию готовят и городские парки с аттракционами. В парке Челюскинцев появилась новая отдельная детская площадка.

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