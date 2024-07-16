Парк как вдохновение достижениями космонавта Беларуси Марины Василевской - в Минске открыли новую локацию

Космическое экопространство на туристическом просторе Минска. В столице открыли новую локацию для отдыха в городе. Этот парк как вдохновение достижениями нашего космонавта - героя Беларуси - Марины Василевской. Его фундамент заложил рабочий актив на республиканском субботнике в апреле. Теперь зеленый оазис готов для активных стартов и тихих ретритов в гармонии с природой.

Инфраструктура пополнилась экомебелью, веревочным городком и детской площадкой-космодромом. Премьера "Минска курортного" - у Александры Гойтан.

Семья Гучук из Бреста начала туристический путь по Минску с "космической" прогулки. Маленькие Афина и Герман с восхищением исследуют инфраструктуру столичного Байконура. Детская площадка-космодром, экомебель, веревочный городок и тактильная дорожка.

Еще в апреле фундамент для нового парка "Космос" заложили на республиканском субботнике. Взлетно-посадочную площадку на 20 гектаров расчистили от непроходимого кустарника. Теперь зеленый оазис в честь нашей первой космонавтки - героя Беларуси - Марины Василевской готов для активных стартов и ретритов в гармонии с природой.

За два последних года в Минске благоустроено 45 городских экотроп, в лесном массиве создают уютные оазисы с экомебелью для отдыха, игровыми, площадками для воркаута, информационными бордами и малыми архитектурными формами. Для любителей тихого релакса - минималистичные парки у воды.

Экотропа "Сказочный край" в Первомайском районе столицы будто загородный курорт или заповедник. Ландшафтное богатство в переплетении с комфортной инфраструктурой пока в полкилометра.

На входе - декоративная арка, вдоль берега - пирс, повсюду - автономные фонари на солнечных батареях и металлические скульптуры. Старожилы микрорайона помнят - раньше животные были частыми гостями болотистой местности.

"Шишки", "Место силы", "Все для рыбалки", "Муравейник". Это только часть парков и экотроп, которые этим летом появились на туристической карте Минска. Основательный апгрейд затронул также существующие зоны отдыха, в частности парки имени Павлова и Уго Чавеса.