Парк Победы - одна из шести точек столицы, откуда будут запускать праздничный фейерверк

Впервые наши журналисты выходят на прямую связь из точки, откуда производят артиллерийский салют. Это те самые залпы, которые звучит во время исполнения государственного гимна перед парадом.

Алексей Волков на связи (прямое включение).

6 гаубиц Д-30 во время исполнения национального гимна дадут 6 праздничных залпов - по одному за каждую область Беларуси. Артиллерийский салют - традиция давняя, как правило, зрители парада его могут только услышать. Наши телезрители теперь и увидели эти орудия, которые, кстати, считаются шедевром отечественного военного дела. Но 3 июля - хороший пример того, что пушки стреляют лишь салютами и фейерверками, озаряя белорусское небо красивыми рисунками и торжеством момента.