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Парк скорой медицинской помощи в Кричеве пополнился новой автомашиной
Скорая медицинская помощь в Кричеве стала еще мобильней. Парк пополнился новой автомашиной. Она оснащена всем необходимым оборудованием: зарядным устройством, кислородом, средствами для транспортировки пациентов, в том числе креслом-каталкой. Улучшить качество оказания первой помощи, в том числе сельским жителям в отдаленных поселках - одна из задач службы. Выполнять их стало проще.
Автопарки больниц в Могилевской области в этом году пополнились еще 14-ю машинами скорой медицинской помощи.
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