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Парк военной техники открыли в Чаусском районе
В Чаусском районе сегодня вспоминали героические страницы Великой Отечественной. Именно здесь началось освобождение всей области в рамках операции "Багратион". Девять месяцев фронта и ожесточенных боев. Десятки тысяч погибших.
Минутой молчания почтили память павших в годы войны возле мемориала в поселке Дрануха. Здесь торжественно открыт парк военной техники. Его первым экспонатом стал танк Т-72.
Место знаковое. Здесь, во-первых, развертывались бои на начальном этапе Великой Отечественной войны. Здесь проходил фронт, когда шла оборона Могилева. Сюда выходили из окружения из могилевского котла сохранившиеся воинские формирования Красой армии.
Парк будет пополняться. При содействии Министерства обороны в памятных местах страны уже установлены свыше 300 единиц военной техники.
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