Парк военной техники открыли в Чаусском районе

Место знаковое. Здесь, во-первых, развертывались бои на начальном этапе Великой Отечественной войны. Здесь проходил фронт, когда шла оборона Могилева. Сюда выходили из окружения из могилевского котла сохранившиеся воинские формирования Красой армии.

Андрей Федин, замминистра обороны - начальник вооружения ВС Беларуси