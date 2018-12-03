Парк высоких технологий участвует во всемирной акции "Час кода"

Прежде всего, проект направлен на поддержку образования в регионах. Новые IT-лаборатории откроются в Докшицком, Смолевичском и Лиозненском районах. Также Парк переоснастил некоторые компьютерные классы на селе и в малых городах, чтобы все школьники смогли попробовать себя в IT. Подробнее - Виктория Антоненкова.



Новый компьютерный класс и интересный факультатив по основам программирования. Теперь даже младшие ученики Бортниковской средней школы могут приобщиться к программе по изучению самого популярного языка программирования для детей Scratch.

Инициатива учителя биологии, а с недавнего времени и информатики, Анастасии Гацко позволила не только обновить материально-техническую базу школы, но и добавить в расписание интересное занятие, где каждый ребенок может самостоятельно создать игру или мультфильм.

Основы Scratch Анастасия освоила за две недели и дистанционно по программе Парка высоких технологий и Министерства образования "Программирование - вторая грамотность". Девушка выполняла теоретические и практические задания, а в качестве защиты создала игру и стала лучшей на курсе. Партнер проекта, одна из компаний - резидентов ПВТ, в качестве приза привезла в Бортниковскую школу 6 новеньких компьютеров. И теперь ребята из 5 ближайших деревень могут заниматься в одном из самых современных компьютерных классов района. К слову, приобщить к занятиям планируют и дошколят.