Более 100 миллионов школьников в IT. Парк высоких технологий участвует во всемирной акции по изучению и популяризации информатики "Час кода". Повышать свою грамотность в IT-сфере могут не только ученики, но и учителя. К слову, проект ПВТ "Программирование - вторая грамотность" выпустил 8-й курс специалистов в среде скрэтч - самом популярном языке программировании для детей.

В рамках проекта - в школах откроются новые IT-центры, пройдут необычные уроки и областные конкурсы "Час кода". Ученикам предложат посетить с экскурсией компании-резиденты парка. Акция продлится до конца недели.