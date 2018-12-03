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Парк высоких технологий участвует во всемирной акции по изучению и популяризации информатики "Час кода"
Более 100 миллионов школьников в IT. Парк высоких технологий участвует во всемирной акции по изучению и популяризации информатики "Час кода". Повышать свою грамотность в IT-сфере могут не только ученики, но и учителя. К слову, проект ПВТ "Программирование - вторая грамотность" выпустил 8-й курс специалистов в среде скрэтч - самом популярном языке программировании для детей.
В рамках проекта - в школах откроются новые IT-центры, пройдут необычные уроки и областные конкурсы "Час кода". Ученикам предложат посетить с экскурсией компании-резиденты парка. Акция продлится до конца недели.
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