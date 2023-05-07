Пархамович: Беларусь нацелена на увеличение экспорта услуг и товаров

Беларусь нацелена на увеличение экспорта услуг и товаров, по результатам I квартала темп экспорта услуг 107 %, и мы расширяем географию услуг. Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

Глава ведомства перечислил актуальные проекты: "В Нижнем Новгороде (не так давно была делегация) в марте приступили к строительству школы в Арзамасе на 1,5 тыс. детей. В Ленинградской области мы получили земельный участок также для строительства школы. Буквально недавно в Питере построили детский сад, там уже воспитываются дети, а сейчас переходим на другой социальный объект".

Таких объектов очень много, говорит министр. "Драйвером для нас, как всегда, является Калужская область. И мы тиражируем достигнутый результат".

Объемы подрядных работ за рубежом за I квартал выросли на 30 %, строительство жилья выросло вдвое, отметил Руслан Пархамович. "Увеличили экспорт товаров за I квартал по отношению к прошлому году на 104 %. Это учитывая тот факт, что в 2022 году темповка к 2021-му была 143 %. Поэтому, несмотря на достаточно серьезные результаты прошлого года, нам удается постоянно наращивать объемы экспорта товаров, - пояснил он. - Безусловно, ведущую роль здесь играет рынок Российской Федерации. Увеличиваем поставки в КНР. Все зависит от того или иного вида товара, где мы можем продавать, где сегодня доступны для нас рынки. Поэтому будем продолжать трудиться в таком направлении".