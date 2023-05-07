Пархамович рассказал, где искать лучшие цены на стройматериалы и можно ли построить дом 100 % из белорусских материалов

С апреля начала работать новая система мониторинга цен на стройматериалы. В отрытом доступе есть ГИС "Госстройпортал", на котором каждый желающий может найти любой интересующий его материал и увидеть наиболее актуальную стоимость того или иного материала на строительном рынке. Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

Глава ведомства отметил, что эта система не только для того, чтобы информировать граждан, но и для того, чтобы мониторить рынок для профессиональных строителей и тем самым регулировать цену. Он напомнил, что в Беларуси предельный годовой рост стоимости материалов - 30 %. "Это, конечно, очень высокий потолок. Я не думаю, что мы его достигнем. Именно поэтому мы смотрим каждый материал, как он растет в периоде времени", - пояснил министр.

I квартал показал, что стоимость материалов сократилась. 99 % к предыдущему периоду, то есть у нас есть небольшая стагнация по стоимости. Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси

Министр отметил, что он осведомлен об определенных отголосках в СМИ, что подрастает стоимость строительных материалов. "Не так давно опять заговорили про газосиликат. Могу уверить, что и по газосиликату, учитывая то, что наш рынок сегодня является по большому количеству материалов профицитным, будет дальше снижаться стоимость", - заверил он.

Дефицита стройматериалов на рынке нет и быть не может, уверен министр. "Я считаю, что фактически полностью строительная отрасль, равно как и рынок промышленных строительных материалов, обеспечена белорусскими материалами. За небольшим исключением дом можно построить только из белорусских материалов. По жилью удельный вес отечественных материалов, которые мы сегодня используем, 85-87 %".