Пархамович рассказал об успехах в жилищном строительстве и напомнил гражданам о льготных кредитах

Сколько возвели квадратов, какой прогноз по ценам на стройматериалы в интервью "Главному эфиру" рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

По строительству были и остаются большие планы, говорит глава ведомства. "Объем подрядных работ за I квартал текущего года на 3 % выше, чем за соответствующий период прошлого года. Заказы увеличиваются, это очень отрадно для строителей. И чем больше страна будет строить, тем больше строителям будет работы".

В отношении жилищного строительства планы перевыполнены, сказал министр. "Необходимо было ввести 15 % от общего ввода и 15 % от ввода жилья с господдержкой, а мы ввели 20 % по общему вводу и порядка 23 % по вводу жилья с господдержкой. Поэтому динамика набрана хорошая. Я думаю, что вот таким образом мы будем продолжать", - подчеркнул он.

Стоимость квадратного метра жилья, введенного в I квартале, средняя по стране составила 1.500 руб., а с господдержкой - это 1.445 руб. Средняя заработная плата по стране за этот же период 1730. Соответственно, коэффициент 0,83. Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси

Говоря о новой норме, которую еще называют строительной амнистией, министр отметил, что в соответствии с указом 253 за последних 4 месяца зарегистрировано около 2 тыс. жилых помещений. "Это немаленькая цифра, но, на мой взгляд, основную работу предстоит сделать в ближайшие 2 года", - считает глава ведомства.

Руслан Пархамович также напомнил о возможности, которой граждане перестали пользоваться. Это указ № 75, который предлагает выделение льготных кредитов под 3 % на 10 лет для проведения реконструкции и строительства бытовых и хозяйственных помещений. Здесь все возможности даны, считает министр.