Пархомчик о реализации проекта первого белорусско-российского самолета

Белорусско-российский проект по разработке опытного образца самолета "Освей" реализуется в соответствии с утвержденным планом. Об этом заявил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в эфире программы "Разговор у Президента".

Особое внимание в регионе уделяют развитию производств с высокой степенью локализации. В частности, речь идет об аккумуляторных батареях для различных видов транспорта. "Мы очень мощно сейчас занялись развитием темы аккумуляторных батарей разного типа, включая батареи для легковых автомобилей. Задача стоит увеличить производство в 1,7-1,8 раза. Мы говорим о глубокой локализации всех компонентов, чтобы вторичное сырье возвращалось в производственный цикл. Это практически безотходное производство, замкнутый цикл, который позволяет и утилизировать, и повторно производить новую продукцию", - пояснил глава области.

Петр Пархомчик отметил, что белорусско-российский проект по созданию опытного образца самолета "Освей" реализуется по графику. "Белорусская сторона сегодня выполняет все условия согласно договоренности с Российской Федерацией. Напомню, что у нас выделены средства в рамках России и Беларуси - 364 млн российских рублей. Мы должны построить три корпуса. Один корпус завершаем и открываем в июне, второй - в следующем году. Были небольшие заминки по конструкции самолета, но они уже решены. В 2026 году должны появиться первые опытные образцы, которые поднимутся в воздух. Это остается для нас плановой задачей", - подчеркнул он.