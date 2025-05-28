Пархомчик предложил сетям делать небольшую предоплату за овощи

"Очень важна зона ответственности наших сетей. Они должны участвовать в урожае 2025 года, должны заключать контракты с нашими хозяйствами для того, чтобы еще раз на их прилавках была картошка, чтобы на их прилавках был лук, капуста и все другие культуры. Они всегда ждут, что мы вырастим, они потом заключат с нами договора. Я противник и хотел бы, чтобы это было по-другому. Сейчас, когда мы начинаем посевную нашу кампанию, надо чтобы с ними заключались соответствующие договора. А как гарантии того, что они этот продукт, который мы вырастим, выкупят у нас, чтобы они делали незначительную предоплату. А это будет гарантией выполнения обязательств тех, кто выращивает, и тех, кто потребляет", - отметил Петр Пархомчик.