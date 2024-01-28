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Пархомчик рассказал о срочном заказе от крупной российской компании
27 согласованных и утвержденных совместных программ по импортозамещению реализуются при кредитной поддержке России. Об этом в программе "Главный эфир" заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.
Программы по импортозамещению растут, увеличиваются, сказал вице-премьер. "Когда-то говорили про 16, потом последние цифры было согласованных 24 программы, сегодня уже согласованных и утвержденных 27 совместных программ, которые решают вопросы как белорусской, так и российской стороны. И этот процесс не завершился, - отметил он.
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Петр Пархомчик рассказал, что во время его визита в Российскую Федерацию он встречался с руководителями крупной российской компании АО "Трансмашхолдинг", которая производит грузовой, железнодорожный транспорт и другие разные виды техники. "И есть проблема, связанная с производством высокоскоростных редукторов, которые используются для производства трамваев, для легкового транспорта. Такая просьба поступила - постараться за короткий период времени создать эти мощности в Республике Беларусь и обеспечить потребность как Республике Беларусь, так и Российской Федерации", - констатировал он.
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