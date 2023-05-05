Пархомчик возложил цветы к мемориалу на столичном Военном кладбище

Вся страна сейчас находится в ожидании большого праздника - Дня Великой Победы. Белорусы продолжают нести цветы к мемориалам, памятникам, обелискам и монументам.

На столичном Военном кладбище погребены останки более полутысячи подпольщиков, солдат и офицеров, а также местных жителей, освобождавших столицу. Их память сегодня почтили представители промышленного сектора страны: вице-премьер Петр Пархомчик, глава профильного ведомства, также руководители крупных предприятий.

Сегодня у каждого белоруса есть своя личная история о подвигах предков.