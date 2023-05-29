Парки, скверы и другие зеленые зоны Минска обрабатывают от клещей

Как уберечь население от вредных насекомых? Специалисты проводят обработку зеленых зон столицы от клещей. Под контролем парки, скверы и другие территории массового отдыха. Для борьбы используют специальное химическое вещество. Но прежде тщательно косят траву, убирают сухую листву, обрезают кусты. В течение всего сезона эпидемиологи будут контролировать обстановку в городе.

В этом году с укусами клещей к врачам в Минске обратились свыше 400 человек. Больше половины их них столкнулись с опасным насекомым в лесу или на даче. Специалисты в случае укуса советуют не медлить - обратиться в медучреждение и пропить курс антибиотиков.