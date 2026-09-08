Парковка по правилам: при каких нарушениях автомобиль уедет на эвакуаторе

С 7 по 9 сентября столичная ГАИ проводит акцию "Стоп-парковка". В фокусе внимания - брошенные машины, которые перекрывают проезды и создают аварийные ситуации на дорогах.

Парковка в Минске - это не лотерея, а четкая система со своими строгими правилами. Но многие водители до сих пор из-за своей невнимательности попадают на штрафы и эвакуацию автомобиля.

Типичная картина в столичных дворах: мест на парковке нет, бросили машину, как попало, а при возвращении ее не обнаружили. Значит, "железного коня" увезли на охраняемую штрафстоянку. Эвакуировать машину могут по нескольким причинам.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"В зоне действия дорожного знака "стоянка запрещена", "остановка запрещена" либо действия дорожного знака "пешеходный переход", в зоне 15 м к пешеходному переходу, на тротуарах. Иные места, где остановка или стоянка транспортных средств по правилам дорожного движения запрещена: мосты, путепроводы, перекрестки, въезды, входы в магазины, гаражи, погрузочно-разгрузочные рампы (15 м в обе стороны от них). В случае нарушения правил дорожного движения, за которое будет применена принудительная эвакуация, водитель подлежит привлечению к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Для водителей мотоциклов, мопедов, легковых транспортных средств это штраф - базовая величина. Для грузовиков и транспортных средств, которые подпадают под эту категорию, - 5 базовых величин. При повторном совершении правонарушения - 10 базовых величин".

Эвакуация лишит водителя машины на дни, а кошелек - приличной суммы. Владельцу придется погасить штраф, оплатить погрузку и каждые сутки хранения на стояночной площадке. Тариф - 9 рублей за сутки. Чтобы узнать местонахождение эвакуированного авто, достаточно набрать 102.

Главный принцип работы службы - убирать машины, мешающие проезду и пешеходам. Акция "Стоп-парковка" продлится до 9 сентября. Однако сотрудники ГАИ продолжают выявлять нарушителей парковки в ежедневном режиме.