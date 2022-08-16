Парковку в аэропорту Минска теперь можно забронировать и оплатить онлайн

Для того чтобы забронировать место на парковке в аэропорту через приложение, нужно в разделе приложения "Заправки, мойки, парковки" выбрать раздел "Парковка" и перейти в подкатегорию "Парковка Национального аэропорта Минск", нажать "Забронировать", выбрать нужные даты и время, ввести информацию об автомобиле и данные для обратной связи, подтвердить бронирование. Для доступа на парковку надо перейти в билет бронирования и нажать кнопку "Открыть шлагбаум" и поставить свое транспортное средство на забронированное место. По возвращении в Минск следует забрать машину, проследовав к шлагбауму №3 в зоне бронирования и открыв его через сервис.