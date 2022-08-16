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Парковку в аэропорту Минска теперь можно забронировать и оплатить онлайн

Парковку в аэропорту Минска теперь можно забронировать и оплатить онлайн

Уникальную возможность предоставил резидент Парка высоких технологий в Национальном аэропорту Минск, пишет "СБ. Беларусь".

Как информирует пресс-служба ПВТ заказать место для парковки можно с помощью сервиса "Оплати": необходимо сделать несколько кликов, открыть шлагбаум со смартфона и гарантированно припарковать свое авто на время поездки.

Для того чтобы забронировать место на парковке в аэропорту через приложение, нужно в разделе приложения "Заправки, мойки, парковки" выбрать раздел "Парковка" и перейти в подкатегорию "Парковка Национального аэропорта Минск", нажать "Забронировать", выбрать нужные даты и время, ввести информацию об автомобиле и данные для обратной связи, подтвердить бронирование. Для доступа на парковку надо перейти в билет бронирования и нажать кнопку "Открыть шлагбаум" и поставить свое транспортное средство на забронированное место. По возвращении в Минск следует забрать машину, проследовав к шлагбауму №3 в зоне бронирования и открыв его через сервис.

Доступ на парковку пользователь получает после начала действия периода бронирования. Он несет ответственность за правильное размещение автомобиля в соответствии с правилами дорожного движения согласно нанесенной разметке и дорожным знакам. В случае хранения машины в зоне бронирования сверх периода бронирования может взиматься дополнительная плата за оказание услуги хранения на выезде с парковки в соответствии с действующими тарифами аэропорта на момент расчета.

В период тестирования услуга предоставляется безвозмездно. В ближайшее время парковка перейдет в промышленную эксплуатацию. Условия и тарифы будут отображаться в приложении.

Фото:pixabay.com

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