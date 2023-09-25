Парламент России завершил ратификацию протокола об изменениях условий кредитования строительства БелАЭС

Протокол был подписан в начале марта 2023 года в связи с изменением сроков ввода БелАЭС в эксплуатацию. При ратификации его в верхней палате российского парламента пояснялось, что документ предусматривает продление периода использования кредита для строительства АЭС на один год до конца 2023 года и перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2023 года на 1 апреля 2024 года. Кроме того, принимая во внимание имеющиеся в отношении России финансовые ограничения по получению денежных средств в долларах США и евро, стороны договорились, что осуществление платежей по кредиту будет производиться Беларусью исключительно в российских рублях.