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Парламент России завершил ратификацию протокола об изменениях условий кредитования строительства БелАЭС
Совет Федерации Федерального собрания России 25 сентября ратифицировал протокол о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 25 ноября 2011 года, сообщает БЕЛТА.
20 сентября документ был ратифицирован Госдумой России. Таким образом, обе палаты российского парламента завершили ратификацию протокола.
Протокол был подписан в начале марта 2023 года в связи с изменением сроков ввода БелАЭС в эксплуатацию. При ратификации его в верхней палате российского парламента пояснялось, что документ предусматривает продление периода использования кредита для строительства АЭС на один год до конца 2023 года и перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2023 года на 1 апреля 2024 года. Кроме того, принимая во внимание имеющиеся в отношении России финансовые ограничения по получению денежных средств в долларах США и евро, стороны договорились, что осуществление платежей по кредиту будет производиться Беларусью исключительно в российских рублях.
Как отметила докладчик член Комитета по международным делам Совета Федерации Елена Афанасьева, просроченные обязательства белорусской стороны по соглашению отсутствуют. Белорусская сторона уже ратифицировала данный протокол.
Протокол уже временно применяется с марта 2023 года с целью возможности оперативного продолжения финансирования проекта.
Фото: БЕЛТА
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