ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Парламентарии Беларуси и России намерены совместно бороться с фейками и информационными вбросами

Парламентарии Беларуси и России намерены совместно бороться с фейками и информационными вбросами на территории Союзного государства. Для этого планируется создать специальную группу, в нее войдут депутаты и профильные специалисты двух стран. Об этом в интервью АТН рассказала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, комментируя итоги VIII Форума регионов.

Н. Кочанова об инфоугрозах национальной безопасности Беларуси и России

Также председатель Совета Республики отдельно остановилась на санкционном давлении со стороны западных стран. По мнению спикера, это не что иное, как вмешательство в дела суверенного государства, от которого в первую очередь страдают простые люди.



И российские коллеги, и мы говорили об этом, и мы с этим не смиримся никогда. Но для того, чтобы в меньшей степени ощутить на себе санкционное давление и в отношении каждого человека, и в отношении экономики в целом, надо работать, надо искать пути и выходы для того, чтобы принимать правильные решения и выходы, которые будут нацелены на то, чтобы сохранить тот уровень экономики, который первые пять месяцев показывает, что у нас хорошие тенденции. И мы будем делать все зависящее от нас для того, чтобы донести правду до тех, кто еще не понимает, что нельзя лезть в дела суверенного государства.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси


Наталья Кочанова подчеркнула: чтобы делать выводы о жизни в Беларуси и жизни простых белорусов, нужно как минимум приехать в нашу страну и здраво оценить ситуацию. Но, по всей видимости, европейских политиков, которые почему-то решили, что они могут решать за жителей нашей страны, реальная картина не интересует.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все