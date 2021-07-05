Парламентарии Беларуси и России намерены совместно бороться с фейками и информационными вбросами

И российские коллеги, и мы говорили об этом, и мы с этим не смиримся никогда. Но для того, чтобы в меньшей степени ощутить на себе санкционное давление и в отношении каждого человека, и в отношении экономики в целом, надо работать, надо искать пути и выходы для того, чтобы принимать правильные решения и выходы, которые будут нацелены на то, чтобы сохранить тот уровень экономики, который первые пять месяцев показывает, что у нас хорошие тенденции. И мы будем делать все зависящее от нас для того, чтобы донести правду до тех, кто еще не понимает, что нельзя лезть в дела суверенного государства.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси