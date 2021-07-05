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Парламентарии Беларуси и России намерены совместно бороться с фейками и информационными вбросами
Парламентарии Беларуси и России намерены совместно бороться с фейками и информационными вбросами на территории Союзного государства. Для этого планируется создать специальную группу, в нее войдут депутаты и профильные специалисты двух стран. Об этом в интервью АТН рассказала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, комментируя итоги VIII Форума регионов.
Н. Кочанова об инфоугрозах национальной безопасности Беларуси и России
Также председатель Совета Республики отдельно остановилась на санкционном давлении со стороны западных стран. По мнению спикера, это не что иное, как вмешательство в дела суверенного государства, от которого в первую очередь страдают простые люди.
И российские коллеги, и мы говорили об этом, и мы с этим не смиримся никогда. Но для того, чтобы в меньшей степени ощутить на себе санкционное давление и в отношении каждого человека, и в отношении экономики в целом, надо работать, надо искать пути и выходы для того, чтобы принимать правильные решения и выходы, которые будут нацелены на то, чтобы сохранить тот уровень экономики, который первые пять месяцев показывает, что у нас хорошие тенденции. И мы будем делать все зависящее от нас для того, чтобы донести правду до тех, кто еще не понимает, что нельзя лезть в дела суверенного государства.
Наталья Кочанова подчеркнула: чтобы делать выводы о жизни в Беларуси и жизни простых белорусов, нужно как минимум приехать в нашу страну и здраво оценить ситуацию. Но, по всей видимости, европейских политиков, которые почему-то решили, что они могут решать за жителей нашей страны, реальная картина не интересует.
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