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Парламентарии Беларуси и России в Минске обсудили полтора десятка вопросов
Все чаще и громче приходиться заявлять о том, что мы не позволим переписать историю. И это солидарная позиция Беларуси и России. Наши страны связывают общие взгляды на события в мире. У нас взаимные интересы и в экономике. Сообща работают правительства и парламентарии. И вот сегодня в Минске состоялась очередная "сверка часов". На повестке работы депутатов и сенаторов двух стран было полтора десятка вопросов. Все подробности у Антона Малюты.
Перед началом заседания - небольшое экспресс-совещание. В каждой комиссии обсуждают главные вопросы, решение по которым необходимо принять в ближайшие два часа. Хотя, конечно, взгляды на основные направления союзного строительства у белорусских и российских коллег совпадают.
Важно, чтобы законодательно обеспечивались решения, принятые на высшем уровне Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Нам важно, чтобы как можно быстрее решались вопросы гармонизации законодательства. Важно, чтобы наши граждане чувствовали себя комфортно, чтобы права граждан Беларуси и России были защищены.
Совместно противостоять санкциям
Именно на пользу людям в двух странах и принимались 28 союзных документов. Какими бы серьезными ни были санкционные вызовы, их не должны почувствовать на себе белорусы и россияне. Создать условия для бесперебойной работы экономики - задача и для парламентского корпуса.
Здесь мы должны эти санации перевести в выгодное сотрудничество между нашими странами и воспринимать как возможности. У нас все для этого есть. У нас крепкие экономики, большие страны. Союзное государство должно сейчас определить те программы, с которыми будем работать, в новом формате должны быть. Это направлено как раз на то, чтобы противостоять этим санкциям.
Координация усилий с двух сторон
Да, условия, в которых приходится работать, быстро меняются, а значит сейчас - время оперативных решений. Для этого увеличат количество союзных парламентских комиссий. Образование, культура, молодежная политика. Все это требует координации усилий с двух сторон.
Сергей Клишевич, зампредседателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России:
Образовывается отдельная комиссия по молодежной политике и спорту и туризму. Действительно, сегодня нам необходимо уделить особое внимание патриотическому воспитанию нашей молодежи и пропаганде Союзного государства среди нашей молодежи. Я думаю, что это будет занимать главное место в нашей деятельности, в нашей работе. Конечно же, патриотическое воспитание должно основываться на тех опорных точках совместной нашей общей истории и тех личностей, которые нас объединяют.
Николай Бурляев, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России
Поскольку мне поручено возглавить комиссию по культуре науки и образования, а это важнейший сегмент национальной безопасности нашего Союзного государства, то я лично буду прикладывать все силы для того, чтобы вывести культуры Союзного государства на более высокий духовный уровень. И чтобы чиновники понимали и минские, и Сосковский, чтобы они помогали, понимая важность укрепление культуры Союзного государства.
Союзное государство ответит на любые вызовы
И еще один акцент, о котором немало говорили сегодня, - голос двух стран должно звучать громче на международных площадках. Несмотря на многочисленные баны со стороны западных стран, в мире у нас немало друзей и партнеров. Союзное государство достойно ответит на любые вызовы и продолжит развитие даже в самых непростых условиях.
Несмотря на те санкции, которые были предприняты со стороны коллективного Запада, у нас не произошло обвала нашей экономики. Программы наши, которые будем принимать дальше, должны работать в первую очередь по вопросу импортозамещения и ухода от экономической зависимости от недружественных государств.
Сегодня говорили и о проблемных моментах. Так, нужно максимально избавиться от бюрократического формализма. Это позволит быстрее принимать необходимые решения. А их будет немало. Работа над реализацией 28 союзных документов в самом разгаре и еще далека от завершения.
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