Парламентарии Беларуси подводят итоги диалоговых площадок

Сотни предприятий, тысячи мнений и ни одного равнодушного к будущему своей страны. В эти дни парламентарии подводят итоги диалоговых площадок с их участием. Так, сегодня Лилия Ананич обсудила особенности конституционных преобразований с педагогами Борисовского района. Депутаты Людмила Макарина-Кибак и Игорь Комаровский работали в столичной организации "Минскпроект". По итогам дискуссий сформировался и топ самых обсуждаемых вопросов: это социальные гарантии и здравоохранение, роль бизнеса в экономике регионов, а также значение Всебелорусского народного собрания. Преимуществом таких встреч на местах для депутатов стала возможность лично изучить актуальную проблематику жизни людей.