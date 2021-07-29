Парламентарии и госконтроль Беларуси провели совместный прием граждан

Есть и те вопросы, которые как раз лежат в плоскости изменения законодательства. И здесь это самая действенная форма, когда непосредственно парламентарии, общаясь с народом, видят, какие есть проблемы в законодательстве, что нужно исправить, чтобы устранить эти замечания. Также Виктор Лискович и Анатолий Дорожко посетили средние специальные учебные заведения Слонима, ознакомились с ходом вступительной кампании. Приняли участие в заседании райисполкома.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси