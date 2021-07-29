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Парламентарии и госконтроль Беларуси провели совместный прием граждан
Сегодня в Слониме совместный прием граждан и прямую телефонную линию провели председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович и председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко. Такой формат общения себя оправдал, общими усилиями удалось решить многие вопросы, которые требуют вмешательства разных структур. Жительница Слонима пожаловалась на недостаточное количество узких специалистов в районной больнице. Ей обещали комплексно подойти к решению и направить в район выпускников медуниверситета. Еще одно обращение было связано с коммунальными проблемами в отдельно взятой квартире. В ситуации уже разбираются специалисты ЖКХ. Были звонки с просьбами заасфальтировать улицы - они тоже взяты на контроль.
Вопросы разные, как индивидуального характера, так носят и общий характер, который затрагивает интересы целой группы людей… Очень многие вопросы могли быть решены до обращения органами местных исполнительных организаций и исполкомов.Анатолий Дорожко, председатель Комитета госконтроля Гродненской области:
Есть и те вопросы, которые как раз лежат в плоскости изменения законодательства. И здесь это самая действенная форма, когда непосредственно парламентарии, общаясь с народом, видят, какие есть проблемы в законодательстве, что нужно исправить, чтобы устранить эти замечания.Также Виктор Лискович и Анатолий Дорожко посетили средние специальные учебные заведения Слонима, ознакомились с ходом вступительной кампании. Приняли участие в заседании райисполкома.
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