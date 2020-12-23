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Парламентарии и профсоюзы продолжают мониторинг цен в предпраздничные дни

Мониторинг цен будет продолжаться и в следующем году, чтобыизбежать ценовых перекосов на товары со стороны торговли и со стороныпроизводителей.

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