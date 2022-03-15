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Парламентарии: мы должны жестко реагировать на любые враждебные выпады против Беларуси

Мы должны жестко реагировать на любые враждебные выпады против Беларуси, распространение лжи и попытки протаскивания на международных площадках надуманных антибелорусских резолюций. Такова позиция наших парламентариев. Сегодня открылась восьмая сессия Палаты представителей и Совета Республики. Внешнеполитическая обстановка обязывает принять все необходимые правовые меры, чтобы обеспечить экономическую безопасность страны и сохранить достойный уровень жизни белорусов.

Также депутаты сегодня утвердили соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ и ратифицировали договоры с Россией о размещении двух военных объектов в Беларуси. Большая работа предстоит в развитие обновленной Конституции: у парламентариев на принятие около 100 законов и кодексов.

Главный документ вступает в силу сегодня - в День Конституции Беларуси.

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