Парламентарии гуманизируют уголовное законодательство для несовершеннолетних

Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси: "В обществе поэтапно мы наблюдаем динамику снижения числа осужденных, отбывающих наказание в воспитательной колонии, и понимаем, что в определенный этап времени назревает необходимость делать шаги по гуманизации законодательства".

Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси: "В обществе поэтапно мы наблюдаем динамику снижения числа осужденных, отбывающих наказание в воспитательной колонии, и понимаем, что в определенный этап времени назревает необходимость делать шаги по гуманизации законодательства".

Накануне семинар Палаты представителей проходил как раз в воспитательной колонии № 2 Могилевской области. Его участники не только обсуждали актуальные вопросы, но и ознакомились с условиями жизни осужденных в колонии.