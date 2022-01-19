Парламентарии обсудили изменения и дополнения в Конституцию в Молодечно

Молодежь как ценный ресурс развития страны, право на здравоохранение и "Счастливая многодетная семья" как бренд. Социальные гарантии для жителей Беларуси стали одной из резонансных тем на диалоговых площадках в Минской области. Депутаты обеих палат парламента сегодня обсуждали изменения и дополнения в Конституцию в Молодечно. Диалог поддержали медики, учителя, работники культуры и промышленники. Все они, кстати, представители местной организации "Белая Русь".



По словам спикеров и участников форума, рабочие коллективы регионов сегодня проявляют повышенную политическую активность. Ведь конституционная реформа - это реальное планирование будущего страны.



На сегодня из всех регионов страны собрано более 7 тысяч предложений и инициатив по проекту Конституции. Присоединиться к дискуссионным процессам можно на следующих диалоговых площадках.