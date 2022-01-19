3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Парламентарии обсудили изменения и дополнения в Конституцию в Молодечно
Молодежь как ценный ресурс развития страны, право на здравоохранение и "Счастливая многодетная семья" как бренд. Социальные гарантии для жителей Беларуси стали одной из резонансных тем на диалоговых площадках в Минской области. Депутаты обеих палат парламента сегодня обсуждали изменения и дополнения в Конституцию в Молодечно. Диалог поддержали медики, учителя, работники культуры и промышленники. Все они, кстати, представители местной организации "Белая Русь".
По словам спикеров и участников форума, рабочие коллективы регионов сегодня проявляют повышенную политическую активность. Ведь конституционная реформа - это реальное планирование будущего страны.
На сегодня из всех регионов страны собрано более 7 тысяч предложений и инициатив по проекту Конституции. Присоединиться к дискуссионным процессам можно на следующих диалоговых площадках.
Новости по теме:
- Об изменениях в Конституцию Беларуси говорили на открытом диалоге БРСМ "Сила Основного закона"
- Председатель Витебского областного Совета депутатов провел в Шумилине диалоговую площадку по обсуждению изменений в Конституцию
- Представители религиозных общин внесли конструктивные предложения в проект Конституции
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов