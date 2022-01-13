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Парламентарии обсудили с пограничниками реформу Конституции Беларуси
С белорусскими пограничниками встретились парламентарии для обсуждения реформы Основного закона.Общаясь с военнослужащими, депутаты еще раз подчеркнули: настало время проявить общественную сознательность и политическую волю, изучить изменения и выразить свое мнение.
Небезразличны были слушатели и к определению некоторых понятий, обозначенных в Конституции. Парламентариям были адресованы вопросы о требованиях к претендентам, желающих выдвигаться на выбранные должности. Аудиторию также интересовали мнения спикеров относительно сохранения социальных гарантий, в том числе и для военнослужащих и семей с детьми.
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