Парламентарии обсудили с пограничниками реформу Конституции Беларуси

С белорусскими пограничниками встретились парламентарии для обсуждения реформы Основного закона.Общаясь с военнослужащими, депутаты еще раз подчеркнули: настало время проявить общественную сознательность и политическую волю, изучить изменения и выразить свое мнение.



Небезразличны были слушатели и к определению некоторых понятий, обозначенных в Конституции. Парламентариям были адресованы вопросы о требованиях к претендентам, желающих выдвигаться на выбранные должности. Аудиторию также интересовали мнения спикеров относительно сохранения социальных гарантий, в том числе и для военнослужащих и семей с детьми.