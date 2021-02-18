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Парламентарии продолжают мониторинг в коммерческих и государственных аптеках

Мониторинг будут продолжать и в дальнейшем

Задача - проработать стратегию роста цен и не допустить значительного повышения стоимости препаратов.

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