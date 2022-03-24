Парламентарии продолжают мониторить цены на социально значимые товары

Работают в тесной связке с профсоюзами. Контроль почти ежедневный, проверяют крупные городские и маленькие сельские магазины по всей стране. Всего в списке два десятка позиций. Особый акцент на ассортимент торговых сетей - есть ли ажиотаж или дефицит на отдельные позиции. Вниманием парламентариев охвачены также аптеки, в списке полсотни наименований медикаментов, которые наиболее востребованы у покупателей.