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Парламентарии продолжают мониторить цены на социально значимые товары

Работают в тесной связке с профсоюзами. Контроль почти ежедневный, проверяют крупные городские и маленькие сельские магазины по всей стране. Всего в списке два десятка позиций. Особый акцент на ассортимент торговых сетей - есть ли ажиотаж или дефицит на отдельные позиции. Вниманием парламентариев охвачены также аптеки, в списке полсотни наименований медикаментов, которые наиболее востребованы у покупателей.

По результатам мониторинга парламентарии подготовят информацию для Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

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