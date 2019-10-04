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Парламентская кампания. Формирование участковых избиркомов завершено

В Могилевской области создано 739 участковых комиссий

В Беларуси завершено формирование участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Так, в Могилевской области их создано 739 - по количеству избирательных участков в регионе. Работать на них будут свыше 8-ми тысяч человек. Причем, из них только 3 % - госслужащие. И почти половина - представители политических партий и общественных объединений. Также зарегистрированы 60 наблюдателей.

В Витебской области на выборах будут работать около 80 наблюдателей от СНГ

За выборами будут следить наблюдатели от СНГ. В северном регионе страны их будет работать около 80-ти. В составе миссии -представители всех стран Содружества. На этой неделе два долгосрочных наблюдателя встретились с членами областной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей. Они отметили спокойный и соответствующий законодательству ход работы. Наблюдатели посетят все избирательные округа в Витебской области.

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