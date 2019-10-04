3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Парламентская кампания. Формирование участковых избиркомов завершено
В Могилевской области создано 739 участковых комиссий
В Беларуси завершено формирование участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Так, в Могилевской области их создано 739 - по количеству избирательных участков в регионе. Работать на них будут свыше 8-ми тысяч человек. Причем, из них только 3 % - госслужащие. И почти половина - представители политических партий и общественных объединений. Также зарегистрированы 60 наблюдателей.
В Витебской области на выборах будут работать около 80 наблюдателей от СНГ
За выборами будут следить наблюдатели от СНГ. В северном регионе страны их будет работать около 80-ти. В составе миссии -представители всех стран Содружества. На этой неделе два долгосрочных наблюдателя встретились с членами областной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей. Они отметили спокойный и соответствующий законодательству ход работы. Наблюдатели посетят все избирательные округа в Витебской области.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Дзермант: Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов