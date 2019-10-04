Парламентская кампания. Формирование участковых избиркомов завершено

В Беларуси завершено формирование участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Так, в Могилевской области их создано 739 - по количеству избирательных участков в регионе. Работать на них будут свыше 8-ми тысяч человек. Причем, из них только 3 % - госслужащие. И почти половина - представители политических партий и общественных объединений. Также зарегистрированы 60 наблюдателей.

