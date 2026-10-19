Парламентские чтения о депутатах Верховного Совета БССР первого созыва в годы ВОВ прошли в Минске

Парламентские чтения, посвященные роли депутатов Верховного Совета БССР первого созыва в годы Великой Отечественной войны, прошли в Минске. Это продолжение цикла мероприятий к 30-летию со дня образования Палаты представителей.

Участники очередной встречи в Музее истории Великой Отечественной войны - не только парламентарии, но и курсанты Военной академии, Академии МВД, Института пограничной службы и МЧС.

Для будущих офицеров слушания - пример истинного служения Отечеству. В 1940-е годы народные избранники первого созыва разделяли судьбу своего народа на передовой и в тылу, а в послевоенное время поднимали города из руин и восстанавливали экономику.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, отметил, что сегодня и депутаты, и молодые люди услышали интересную информацию о том, как воевали, сражались и трудились депутаты.

По его словам, прозвучали доклады и в отношении судеб отдельных депутатов, а также о поисковой работе, которую проводят в округах, устанавливая и места захоронений, и родственников. "Такое комплексное изучение темы еще раз показывает, что у нас героическое прошлое, нам есть чем гордиться. Это тоже наш вклад в сохранение исторической памяти. Мы планируем также провести в следующем месяце парламентские чтения", - сказал он.

Согласно проведенным исследованиям, в годы Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести 94 депутата Верховного Совета БССР первого созыва. Более 200 народных избранников за проявленное мужество были награждены орденами и медалями, а четверо удостоены высшего звания Героя Советского Союза.

В память о тех, кто защищал Беларусь в годы Великой Отечественной войны, депутаты возложили цветы к стеле "Минск - город-герой".