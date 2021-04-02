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Парламентские слушания "Территориальная целостность и народное единство Беларуси" пройдут 29 апреля

Постановление принято сегодня на заседании пятой сессии Палаты представителей. 2021-й объявлен в нашей стране Годом народного единства. В связи с этим был разработан и утвержден план мероприятий, реализация которых будет способствовать консолидации общества, сплочению белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны, отмечали сегодня депутаты в Овальном зале.

В повестке первого дня весенней сессии и более десятка законопроектов

Какие парламентарии рассмотрели на данный момент, узнаем сейчас у нашего корреспондента

Светланы Лукьянюк.

В Совете Палаты представителей обозначили повестку и расставили ориентиры. В работе - 25 законопроектов

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