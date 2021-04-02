Парламентские слушания "Территориальная целостность и народное единство Беларуси" пройдут 29 апреля

Постановление принято сегодня на заседании пятой сессии Палаты представителей. 2021-й объявлен в нашей стране Годом народного единства. В связи с этим был разработан и утвержден план мероприятий, реализация которых будет способствовать консолидации общества, сплочению белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны, отмечали сегодня депутаты в Овальном зале.



