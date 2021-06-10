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В Минске прошли парламентские чтения
В Беларуси назрела необходимость внесения изменений в национальную систему образования. Об этом сегодня заявил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко. В Минске прошли парламентские чтения. Говорили и о дошкольном образовании. В стране уже есть достаточное количество детских садов, теперь важно, чтобы их хватало в шаговой доступности.
Что касается школы, усилят патриотическое воспитание. В университетах продолжат внедрять дистанционное обучение, увеличат набор в колледжи по целевому направлению. О чем еще говорили в Овальном зале - знает Анастасия Бенедисюк.
Обязательный экзамен по истории Беларуси, факультатив по духовно-нравственному воспитанию. Что еще изменится в национальной системе образования? В Минске прошли парламентские слушания.
Диалоговые площадки, онлайн-платформы. Эти парламентские слушания стали продолжением долгих разговоров по всей стране. Сегодня желающих высказаться на тему национальной системы образования среди тех, кого пригласили в Овальный зал нижней палаты парламента, было немало. Педагоги, ректоры, депутаты, сенаторы, руководители предприятий - слово мог взять любой.
Из ожидаемого: связь между образованием и воспитанием станет крепче. Отсюда и новые факультативные занятия для 5-6 классов по основам духовно-нравственной культуры и патриотизма. Учебники по данному курсу уже разрабатывают. С сентября планируют ввести новую должность - руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Мало знать и видеть следствие. Важны причины тех или иных событий. Лишь полная картина позволяет отделить зерна от плевел.
Люди, которые смутно знают, путают столетия и не знают элементарных вещей, не могут узнать скульптуры Янки Купалы, Якуба Коласа, Богдановича, стоящие в Минске, люди, которые путают XX и XV столетия - это не комильфо. Когда мы знаем свою историю и традиции, мы начинаем себя уважать.
Именно поэтому Минобр инициирует обязательную сдачу экзамена по истории Беларуси при поступлении в вуз.
Логично, чтобы человек, который поступает в высшее учебное заведение, мог показать свои знания по истории как элемент своей гражданской зрелости. И мог прийти уже непосредственно в учреждение образования и продолжить обучение.
В высшей школе готовят изменения в социально-гуманитарном блоке. Без повторов школьной программы. По истории все внимание уже белорусской государственности. При подготовке педкадров еще больше практики. Их уже начали готовить - в школах появятся кризисные психологи. Актуализируют работу социально-психологической службы. Учитель должен знать, чем живет ребенок, в том числе и в социальных сетях.
Очень важна норма, связанная с внедрением инклюзии в систему образования. Это тоже сегодня обсуждается. То есть уже воспринимается инклюзия не как узкообучающиеся с особенностями, это обучающиеся, попавшие в трудные жизненные ситуации, это одаренные обучающиеся в разных областях науки.
Правила приема в лицеи подведут под общий стандарт, укрепят материально-техническую базу, более оперативно решат вопрос с общежитием для иногородних. Что касается вузов, ссузов, профессионально-технических учреждений образования, там расширят целевую подготовку. Набор только под запрос, все в тесной связке с Минтруда и Минэкономики. Пандемия показала эффективность и дистанционной работы.
Уже завтра обсуждения продолжатся в Гродно. Там пройдет совет ректоров. На август запланирован Республиканский педсовет.
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