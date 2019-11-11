Парламентские выборы 2019. Наблюдатели отмечают: среди кандидатов много молодежи

Наблюдатели отмечают: возрастной ценз претендентов на место в парламенте значительно снизился. Много среди кандидатов и молодежи. Чего ждет от них избиратель? И можно ли им доверить участие в важной законотворческой деятельности? С таким вопросом наши корреспонденты обратились к белорусам (видео).



