Партия модернизированных танков Т-72БМ2 поступила в войска Беларуси

Опыт современных войн свидетельствует о том, что танки по-прежнему способны обеспечить успех на поле боя. Такое заявление 8 июля сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время передачи модернизированных боевых машин в войска. Батальонный комплект танков Т-72БМ2 передан личному составу 11-й отдельной механизированной бригады.

Торжественная церемония прошла в парке боевых машин 11-й отдельной механизированной бригады, где техника и будет храниться. После выступления министра обороны и председателя ГВПК Виктор Хренин и Дмитрий Пантус вручили формуляры личному составу.

Среди глубокой модернизации, которую прошли танки, военнослужащие больше всего отмечают броню (она стала надежнее, а значит, защита личного состава выросла) и огневую мощь за счет совершенствования системы управления.

Евгений Леоненко, командир 7-го отдельного танкового батальона 11-й отдельной механизированной бригады ВС Беларуси:

"Непосредственно для работы бойца очень важно то, что половина процессов, которые раньше выполнял экипаж, теперь управляется самим комплексом. Почти в два раза сократилось время подготовки этого комплекса".

Кроме совершенствования основных боевых свойств танка, в машине применены современные тепловизионные приборы наблюдения командира и механика, что позволило качественно улучшить условия наблюдения за местностью, а также установлен дизельный агрегат электропитания, который обеспечивает работу основных систем танка без запуска штатного двигателя, что положительным образом повлияло на автономность и заметность машины.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"За последние годы совместно с Вооруженными Силами была проведена очень кропотливая работа по доработке и модернизации данных машин. Сегодня мы передали первый дивизион машин, но это далеко не последний дивизион. В ближайшее время они продолжат модернизироваться и поступать в войска. В целом эта работа продолжается. Это касается и БТРов, и БМП, и боевых легкобронированных машин".

Как модернизированные боевые машины покажут себя в действии, узнаем уже на ближайших тактических учениях бригады, которые пройдут в августе.