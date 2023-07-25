Партия "Белая Русь" откроет отделения по всей стране

Любое общество само по себе не объединяется. Оно нуждается в тех силах, которые будут выступать инструментами его единства и солидарности. Сейчас мы находимся в активной стадии партийного строительства и открываем отделения. Это принципиально важно для того, чтобы партия была не верхушечным органом, который сосредоточен в столице, а была представлена во всех регионах нашей страны.

Олег Романов, председатель белорусской партии "Белая Русь"