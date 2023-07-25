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Партия "Белая Русь" откроет отделения по всей стране

Консолидировать общество и помогать стране развиваться: партия "Белая Русь" откроет городские и районные отделения по всей стране, у каждого будут права юридического лица. Сегодня работу отделений обсудили на конференции в Бресте. На встречу приехали 90 делегатов из разных районов области.

Представители "Белой Руси" участвуют в важных локальных и республиканских событиях и оперативно реагируют на острые международные вопросы. Так, брестские активисты поддержали протест против строительства забора в Беловежской пуще и даже устроили пикет напротив польского консульства. Заявлять о своей гражданской позиции будут и далее. У региональных отделений появятся свои телеграм-каналы для обмена информацией и мнениями.


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Любое общество само по себе не объединяется. Оно нуждается в тех силах, которые будут выступать инструментами его единства и солидарности. Сейчас мы находимся в активной стадии партийного строительства и открываем отделения. Это принципиально важно для того, чтобы партия была не верхушечным органом, который сосредоточен в столице, а была представлена во всех регионах нашей страны.
Олег Романов, председатель белорусской партии "Белая Русь"

На конференции выбрали руководителя первого отделения "Белой Руси" в Брестской области. Им стал Игорь Брилевич, председатель Пинского райисполкома.

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