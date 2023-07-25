3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Партия "Белая Русь" откроет отделения по всей стране
Консолидировать общество и помогать стране развиваться: партия "Белая Русь" откроет городские и районные отделения по всей стране, у каждого будут права юридического лица. Сегодня работу отделений обсудили на конференции в Бресте. На встречу приехали 90 делегатов из разных районов области.
Представители "Белой Руси" участвуют в важных локальных и республиканских событиях и оперативно реагируют на острые международные вопросы. Так, брестские активисты поддержали протест против строительства забора в Беловежской пуще и даже устроили пикет напротив польского консульства. Заявлять о своей гражданской позиции будут и далее. У региональных отделений появятся свои телеграм-каналы для обмена информацией и мнениями.
Любое общество само по себе не объединяется. Оно нуждается в тех силах, которые будут выступать инструментами его единства и солидарности. Сейчас мы находимся в активной стадии партийного строительства и открываем отделения. Это принципиально важно для того, чтобы партия была не верхушечным органом, который сосредоточен в столице, а была представлена во всех регионах нашей страны.
На конференции выбрали руководителя первого отделения "Белой Руси" в Брестской области. Им стал Игорь Брилевич, председатель Пинского райисполкома.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей