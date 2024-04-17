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Партия белорусских автобусов поставлена в Новороссийск

Минский автомобильный завод пополнил городской автопарк Новороссийска, сообщили в белорусском посольстве в России.

Партию из 10 автобусов закупили по программе "Социально-экономическое развитие Краснодарского края". Автобусы в максимальной комплектации. Они оснащены всем необходимым для комфортного передвижения российских граждан.

Новые машины поставят на пригородные и городские маршруты.

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