Партия белорусских автобусов поставлена в Новороссийск

Минский автомобильный завод пополнил городской автопарк Новороссийска, сообщили в белорусском посольстве в России.

Партию из 10 автобусов закупили по программе "Социально-экономическое развитие Краснодарского края". Автобусы в максимальной комплектации. Они оснащены всем необходимым для комфортного передвижения российских граждан.