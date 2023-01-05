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Партия новых БТР-82A прибыла в Беларусь

Партия новых БТР-82A прибыла в Беларусь

В Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, пишет БелТА. В ближайшие дни техника поступит в воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Сообщается, что поставка была осуществлена в соответствии с планом перевооружения.

Фото:Минобороны

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