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Партия новых БТР-82A прибыла в Беларусь
В Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, пишет БелТА. В ближайшие дни техника поступит в воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.
Сообщается, что поставка была осуществлена в соответствии с планом перевооружения.
Фото:Минобороны
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