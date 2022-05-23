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Партизанская поляна и реконструкция боя - вблизи деревни Возрождение патриоты воссоздали оборонительный рубеж
Партизанская поляна, палаточный госпиталь, сражение - вблизи деревни Возрождение (Могилевского района) патриоты воссоздали оборонительный рубеж. Здесь в годы Великой Отечественной войны действовал 121-й полк легендарного Османа Касаева. За три года он провел свыше 70 боев, уничтожил свыше тысячи гитлеровцев, подорвал 33 эшелона с техникой и боеприпасами! Зрители стали участниками реконструкции боя.
Очень много таких молодых парней, как я, участвовало в 1940 годах, защищало свою Родину. Для нас, для молодежи, конечно же, очень важно помнить, что такое война. Знать, какую цену заплатили. Помнить нужно, чтобы не повторить тот же сценарий.
Почтить память погибших, вспомнить героические подвиги наших старших поколений. Невозможно сегодня мириться с тем, что происходит в Европе, мире, когда пытаются украсть у нас Победу. Исказить, фальсифицировать. Нам не надо ничего придумывать. Нам просто нужно помнить свою историю.
Организаторы реконструкции угощали гостей настоящей солдатской кашей. Провели конкурс на лучшее исполнение песен о войне. В Год исторической памяти, обещают организаторы, пройдет немало подобных мероприятий по всей области.
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