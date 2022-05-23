Партизанская поляна и реконструкция боя - вблизи деревни Возрождение патриоты воссоздали оборонительный рубеж

Очень много таких молодых парней, как я, участвовало в 1940 годах, защищало свою Родину. Для нас, для молодежи, конечно же, очень важно помнить, что такое война. Знать, какую цену заплатили. Помнить нужно, чтобы не повторить тот же сценарий.

Алексей Сазановец, методист районного Дома культуры г. Кличева

