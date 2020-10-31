Партизанский архив стал доступен для исследователей

Пролистаем несколько страниц истории партизанского движения Беларуси. Более 60 подлинников периода Великой Отечественной войны вошли в издание из серии "Партизанский архив". Это совместный проект Национального архива и Национальной библиотеки Беларуси к юбилею Великой Победы. В одном массиве электронного издания собрали публикации, ранее не введенные в научный оборот. О рассекреченной военной истории - Елена Бормотова.

Секретные документы военного времени

Шесть месяцев 1942-го в архивных документах. Донесения штабов, разведывательные данные, диверсионные операции и боевая деятельность - значительное количество материалов до настоящего времени не публиковалось. Партизанская борьба на оккупированной территории Беларуси в новом издании.



В основе электронного сборника документация Белорусского штаба партизанского движения, Наркомата внутренних дел или Наркомата госбезопасности БССР и Северо-Западной группы при Центральном комитете Компартии Беларуси. Отсюда и название - "Сводки и спецсообщения руководящих органов партизанского движения". Сборник вышел в серии "Партизанский архив". В него вошли сканы более шестидесяти документов. По сути, исследователь работает с самим делом.



Реальные документы 1942 года с подписями, резолюциями, правками. То, что раньше видели исключительно архивисты и историки, сегодня доступно всем. Подлинники, на которых еще в 90-х стоял гриф "секретно", внедряют в научный оборот.



Документы органов госбезопасности введены в научный оборот



Несмотря на то что ограничительные грифы сняты около 30 лет назад, с этими документами почти не работали исследователи. 1942 год - один из самых сложных и важных в истории партизанского движения Беларуси. Это период централизации борьбы на оккупированной территории. В одном сборнике собраны высшие отчеты - данные о создании отрядов, перебрасывании их из одного района в другой, из области в область. Это время локальных карательных операций. В архивах разведданные о них и действия партизан против карателей. В научный оборот введено очень мало документов органов госбезопасности. Это крайне сложный процесс. Например, роль испанцев в партизанском движении Беларуси.



