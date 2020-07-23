3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Партизанский лагерь из 10 землянок в натуральную величину можно посетить в Станьково
Штабная землянка с радиостанцией и настоящая типография с подпольными листовками. Прогуляться по партизанскому лагерю, реконструированному по фотографиям времен Великой Отечественной войны, можно в Дзержинском районе. В Центре экологического туризма "Станьково" работает военно-исторический комплекс, где туристы исследуют быт белорусских партизан. В лагере можно зайти в любую землянку и узнать, как почти 8 десятилетий назад боролись с врагом в белорусских заболоченных лесах.
Александр Самков, директор Центра экологического туризма "Станьково": "То, что в книгах, - это одно, а как жили в партизанских лагерях, почуствовать это наяву - совсемдругое. Когда мы проводим реконструкции, это очень откладывается в памяти ".
В партизанском лагере 10землянок, выполненных в натуральную величину и в строгомсоответствии с документальными источниками Музея Великой Отечественной войны. В знаковые военные даты в лагере проводят исторические реконструкции партизанских боев.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все