Партизанский лагерь из 10 землянок в натуральную величину можно посетить в Станьково

Штабная землянка с радиостанцией и настоящая типография с подпольными листовками. Прогуляться по партизанскому лагерю, реконструированному по фотографиям времен Великой Отечественной войны, можно в Дзержинском районе. В Центре экологического туризма "Станьково" работает военно-исторический комплекс, где туристы исследуют быт белорусских партизан. В лагере можно зайти в любую землянку и узнать, как почти 8 десятилетий назад боролись с врагом в белорусских заболоченных лесах.



Александр Самков, директор Центра экологического туризма "Станьково": "То, что в книгах, - это одно, а как жили в партизанских лагерях, почуствовать это наяву - совсемдругое. Когда мы проводим реконструкции, это очень откладывается в памяти ".



В партизанском лагере 10землянок, выполненных в натуральную величину и в строгомсоответствии с документальными источниками Музея Великой Отечественной войны. В знаковые военные даты в лагере проводят исторические реконструкции партизанских боев.

