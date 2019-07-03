Ни одно имя не будет забыто. К 75-летию освобождения Беларуси мы подготовили совместный проект с издательским домом "Беларусь сегодня" и национальным архивом.

Видеоролики "Партизаны Беларуси" - это реальные истории о боевых подвигах. И у каждого своя судьба.