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"Партизаны Беларуси" - реальные истории о боевых подвигах

Ни одно имя не будет забыто. К 75-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков телеканал "Беларусь 1" подготовил совместный проект с издательским домом "Беларусь сегодня" и Национальным архивом.

Видеоролики "Партизаны Беларуси" - это реальные истории о боевых подвигах.

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