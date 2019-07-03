"Партизаны Беларуси" - реальные истории о боевых подвигах

Ни одно имя не будет забыто. К 75-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков телеканал "Беларусь 1" подготовил совместный проект с издательским домом "Беларусь сегодня" и Национальным архивом.



Видеоролики "Партизаны Беларуси" - это реальные истории о боевых подвигах.