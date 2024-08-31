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Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ удовлетворительным решением
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает решение Еревана о заморозке участия сейчас достаточным, и необходимости в принятии иных решений пока нет. Об этом пишет РИА Новости.
"Вы знаете, что Армения на всех уровнях заморозила свое участие в ОДКБ, и мы на данном этапе считаем это решение удовлетворительным... На данный момент необходимости в ином решении мы не видим", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в субботу.
При этом он добавил, что это не означает, что власти не увидят необходимости в принятии иного решения в будущем.
В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что "ОДКБ вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот создает проблемы", а в марте армянский премьер не исключал выхода Армении из организации.
Фото© РИА Новости
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