Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ удовлетворительным решением

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает решение Еревана о заморозке участия сейчас достаточным, и необходимости в принятии иных решений пока нет. Об этом пишет РИА Новости.





"Вы знаете, что Армения на всех уровнях заморозила свое участие в ОДКБ, и мы на данном этапе считаем это решение удовлетворительным... На данный момент необходимости в ином решении мы не видим", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в субботу.

При этом он добавил, что это не означает, что власти не увидят необходимости в принятии иного решения в будущем.



В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств.