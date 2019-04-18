Пасхальная "Радость" продолжает собирать посетителей

В этом году на международном православном фестивале 85 участников от монастырей и храмов из 9 стран мира. Всего в программе около сотни мероприятий. В этом сезоне активно задействовали внутренний дворик Дворца искусств: помимо небольшого контактного зоопарка, сегодня там пройдут мастер-классы манастырского подворья по кузнечному делу и сыроварению.



Завтра вечером состоится самое масштабное культурное событие фестиваля. Во внутреннем дворике под открытым небом пройдет акустический концерт "Дети света". В программе - выступления молодых музыкантов из Беларуси, России и Украины. Вход свободный.