3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пасхальные ярмарки с мастер-классами, дегустациями и квестами откроются в Минске
К великому празднику сегодня в Минске откроются пасхальные ярмарки - с мастер-классами, дегустациями и квестами. На площадке у городской ратуши, например, свою продукцию презентуют белорусские регионы, старт - в 9 утра. В ассортименте - мясные деликатесы, кондитерские и хлебобулочные угощения. Еще одна щедрая локация развернется в торговом центре "Столица". Аппетитные изделия предприятия города выставят на нижнем атриуме сегодня и завтра.
Сегодня интерактивная площадка в торговом центре будет работать - до 8 вечера. Завтра же встречать гостей на пасхальной ярмарке будут с 10 утра и до 16.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все