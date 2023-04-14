Пасхальные ярмарки с мастер-классами, дегустациями и квестами откроются в Минске

К великому празднику сегодня в Минске откроются пасхальные ярмарки - с мастер-классами, дегустациями и квестами. На площадке у городской ратуши, например, свою продукцию презентуют белорусские регионы, старт - в 9 утра. В ассортименте - мясные деликатесы, кондитерские и хлебобулочные угощения. Еще одна щедрая локация развернется в торговом центре "Столица". Аппетитные изделия предприятия города выставят на нижнем атриуме сегодня и завтра.